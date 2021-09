Antibes Archives municipales d'Antibes Alpes-Maritimes, Antibes Atelier découverte accessible aux aveugles et mal voyants Archives municipales d’Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cette séance est spécialement conçue pour un public mal voyant. Il est recommandé que la personne mal voyante soit accompagnée.

Sur réservation. Maximum 5 participants et leurs aidants, plus les accompagnateurs. Durée de l’atelier : 1h-1h30. Passe sanitaire obligatoire.

Découverte du métier d'archiviste, de documents d'archives variés et de leurs espaces de conservation
Archives municipales d'Antibes 12 rue du Général d'Andréossy – Antibes

