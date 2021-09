Bagnolet Maison de l'emploi Bagnolet Bagnolet, Seine-Saint-Denis ATELIER DECOURVERTE PARCOURS APPEE Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

ATELIER DECOURVERTE PARCOURS APPEE ———————————- ### Jeudi 23 septembre 2021 à 14h00 **à la Maison de l’Emploi de Bagnolet** **94 rue Lénine – 93170 Bagnolet** ### Apprendre à identifier ses compétenceshumaines * Découvrir le parcours de formationAPPEE * Enrichir son CV **Objectifs :** **Durée :** 1h00 à 1h30 **Format :** Atelier collectif – Animé par 2 pers. **Activité 1 : Mes compétences humaines : comment les reconnaître ?** * Les compétences humaines, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi sont-ellesrecherchées par les entreprises aujourd’hui et comment permettent-elles dese distinguer auprès d’un recruteur ? * Découvrez les 5 capacités qui sont travaillées au sein du parcours APPEE * Selon vous, quelle est la capacité que vous maîtrisez le mieux ? Commentl’avez-vous développée ? **Activité 2 : Comment mettre en valeur mes compétences humaines** * Présentation du modèle de CV APPEE * Chaque participant complète le sien avec les compétences qu’il ou ellemaîtrise * Chacun identifie les compétences sur lesquelles il ou elle souhaiteraitprogresser **Présentation du parcours APPEE** * Le parcours APPEE, qu’est ce que c’est ? * Quand est-ce que ça commence ? _**Inscription sur place ou au 01 83 74 55 40**_

