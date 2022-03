ATELIER DECOUPE ET RACONTE … DANS UNE FORET DE PAPIERS A CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

ATELIER DECOUPE ET RACONTE … DANS UNE FORET DE PAPIERS A CLISSON Clisson, 23 mars 2022, Clisson. ATELIER DECOUPE ET RACONTE … DANS UNE FORET DE PAPIERS A CLISSON MEDIATHEQUE GENEVIEVE COUTEAU 1, place Jacques Demy Clisson

2022-03-23 – 2022-03-23 MEDIATHEQUE GENEVIEVE COUTEAU 1, place Jacques Demy

Clisson Loire-Atlantique Avec des ciseaux et des papiers colorés, l’artiste-illustratrice Amandine Momenceau vous invite à découvrir sa technique de création avec cet atelier de fabrication d’une histoire à la manière d’un petit livre aux pages découpées.

Par la superposition de formes et le pliage, un paysage se construit de pages en pages, puis des personnages apparaissent pour raconter une petite histoire. L’atelier sera suivi d’une dédicace à 17h en présence de la librairie « Les villes invisibles ».

Durée : 2 h

À partir de 6 ans Avec des ciseaux et des papiers colorés, l’artiste-illustratrice Amandine Momenceau vous invite à découvrir sa technique de création avec cet atelier de fabrication d’une histoire à la manière d’un petit livre aux pages découpées mediatheque@mairie-clisson.fr +33 2 51 79 00 85 Avec des ciseaux et des papiers colorés, l’artiste-illustratrice Amandine Momenceau vous invite à découvrir sa technique de création avec cet atelier de fabrication d’une histoire à la manière d’un petit livre aux pages découpées.

Par la superposition de formes et le pliage, un paysage se construit de pages en pages, puis des personnages apparaissent pour raconter une petite histoire. L’atelier sera suivi d’une dédicace à 17h en présence de la librairie « Les villes invisibles ».

Durée : 2 h

À partir de 6 ans MEDIATHEQUE GENEVIEVE COUTEAU 1, place Jacques Demy Clisson

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Clisson Adresse MEDIATHEQUE GENEVIEVE COUTEAU 1, place Jacques Demy Ville Clisson lieuville MEDIATHEQUE GENEVIEVE COUTEAU 1, place Jacques Demy Clisson Departement Loire-Atlantique

Clisson Clisson Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clisson/

ATELIER DECOUPE ET RACONTE … DANS UNE FORET DE PAPIERS A CLISSON Clisson 2022-03-23 was last modified: by ATELIER DECOUPE ET RACONTE … DANS UNE FORET DE PAPIERS A CLISSON Clisson Clisson 23 mars 2022 Clisson Loire-Atlantique

Clisson Loire-Atlantique