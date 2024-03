Atelier Décos de Pâques La Foyothèque, Médiathèque Nommay, jeudi 28 mars 2024.

Atelier Décos de Pâques La Foyothèque, Médiathèque Nommay Doubs

Ne manquez pas les Ateliers Décos pour Pâques à la Foyothèque

Venez partager un bon moment « do it yourself »

A partir de 8 ans. Ces ateliers sont également adressés aux adultes.

Sur inscription (places limitées) au 03 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr

2 séances 17h et 18h30 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 16:30:00

fin : 2024-03-28 20:30:00

La Foyothèque, Médiathèque 18B Grande Rue

Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque-nommay@orange.fr

L’événement Atelier Décos de Pâques Nommay a été mis à jour le 2024-03-06 par COORDINATION DOUBS