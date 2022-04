Atelier “Décors de vitraux” à la Commanderie d’Arville, 27 avril 2022, .

Atelier “Décors de vitraux” à la Commanderie d’Arville

2022-04-27 14:30:00 – 2022-04-27

Atelier “Décors de vitraux” à la Commanderie d’Arville. L’arrivée des vacances scolaires marque le retour des ateliers familles à la Commanderie d’Arville ! Conçues sur le thème du Moyen-âge, ces activités peuvent être réalisées en famille ou en autonomie et sont accompagnées d’un intervenant professionnel. Eric Chesneau, de l’Atelier du Grand Feu, invite petits et grands à découvrir l’art de la peinture sur verre, la « grisaille » inventée au Moyen-âge pour le décor des vitraux. Chaque participant peint un motif sur une plaque de verre en utilisant outils et matériaux de l’époque.

Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d’Arville.

Atelier “Décors de vitraux” à la Commanderie d’Arville. L’arrivée des vacances scolaires marque le retour des ateliers familles à la Commanderie d’Arville ! Conçues sur le thème du Moyen-âge, ces activités peuvent être réalisées en famille ou en autonomie et sont accompagnées d’un intervenant professionnel. Eric Chesneau, de l’Atelier du Grand Feu, invite petits et grands à découvrir l’art de la peinture sur verre, la « grisaille » inventée au Moyen-âge pour le décor des vitraux. Chaque participant peint un motif sur une plaque de verre en utilisant outils et matériaux de l’époque.

Wikimedia Commons

dernière mise à jour : 2022-03-29 par