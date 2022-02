Atelier – Décorez votre jardin – Indiquez vos semis Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Atelier – Décorez votre jardin – Indiquez vos semis Obernai, 17 février 2022, Obernai. Atelier – Décorez votre jardin – Indiquez vos semis Obernai

2022-02-17 10:00:00 – 2022-02-17 11:00:00

Obernai Bas-Rhin Avec les bibliothécaires, découvrez l’univers très riche des jardins à travers des jeux, des lectures et des bricolages.

Avec les bibliothécaires, découvrez l'univers très riche des jardins à travers des jeux, des lectures et des bricolages.

A destination des enfants entre 3 et 6 ans.

A destination des enfants entre 3 et 6 ans. Obernai

