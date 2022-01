[ATELIER] Décorez vos « furoshiki » pour des cadeaux zéro déchet La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

[ATELIER] Décorez vos « furoshiki » pour des cadeaux zéro déchet

le jeudi 17 février à La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September)

_Vous rêvez d’anniversaires sans papier cadeau ? Vous souhaitez_ _personnaliser l’emballage des cadeaux que vous offrirez à vos proches ?_ _Alors cet atelier est fait pour vous !_ **Karelle, la créatrice de Villa Garance, vous propose de décorer vous-même** **deux furoshiki**. Les grands carrés de tissu (50×50 et 60×60 cm) qui vous seront fournis, sont confectionnés dans de la popeline de coton biologique certifié GOTS. Le coton est écru… A vous de le décorer ! Pour cela, Karelle mettra à votre disposition des pâtes colorées, créées à partir de ses bains de teinture naturelle, afin d’imprimer des motifs sur le furoshiki. Vous pourrez également tester la technique du shibori.Tout le matériel est inclus. Karelle profitera aussi de ce moment convivial pour vous expliquer les bases de la teinture végétale. Avis aux motivés : vous êtes invités à apporter d’autres carrés de tissu à décorer si la durée d’atelier le permet ! _Villa Garance propose des accessoires zéro déchet et de la décoration_ _durable créés localement en coton biologique et teinture naturelle. Voir_ _instagram.com/villa_garance_

avec Villa Garance La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes

2022-02-17T11:00:00 2022-02-17T12:30:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T15:30:00

