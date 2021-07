Paris Bibliothèque Valeyre Paris Atelier Décorer votre sac de bibliothèque Bibliothèque Valeyre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier Décorer votre sac de bibliothèque Bibliothèque Valeyre, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Venez customiser votre sac de bibliothèque en toile. Vous êtes usager des bibliothèques et vous savez manier les aiguilles ? Cet atelier est fait pour vous ! N’hésitez pas à vous inscrire. Nous fournissons le sac, les aiguilles et le matériel pour décorer. En partenariat avec la mairie du 9e. Atelier familial gratuit, à partir de 12 ans, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Sur inscription à partir du 1er septembre. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Valeyre 24 rue de Rochechouart Paris 75009

7 : Cadet (245m) 7 : Poissonnière (319m) 26, 32, 43, 45, 85

Contact :Bibliothèque Valeyre 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-valeyre-1711

2021-10-02T15:00:00+02:00_2021-10-02T16:30:00+02:00

