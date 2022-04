Atelier : décorer une assiette dans une poterie Soufflenheim, 14 mai 2022, Soufflenheim.

Atelier : décorer une assiette dans une poterie Soufflenheim

2022-05-14 – 2022-05-14

Soufflenheim Bas-Rhin

EUR À demain Maurice, est le nom de la collaboration entre la designer Harmonie Begon et la Poterie Ernewein-Haas, atelier de poterie à Soufflenheim.

Durant cet atelier, Harmonie propose de découvrir les techniques traditionnelles de décors à la poire, au doigt, et au pinceau !

Nous pourrons nous inspirer des motifs de fleurs et de végétaux qui étaient réalisés anciennement sur ces poteries du patrimoine Alsacien, ou laisser libre cours à notre créativité !

Après une petite visite et présentation de la poterie, chaque participant pourra s’entrainer au décor, puis préparer un dessin, pour enfin décorer son assiette en terre locale fabriquée à la main à l’atelier.

Les objets seront cuits et pourront ensuite être récupérés à l’atelier, environ 15 jours plus tard.

+33 3 88 86 74 90

Soufflenheim

