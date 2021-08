Paris Bibliothèque Oscar Wilde île de France, Paris Atelier décorations de NoëlL Bibliothèque Oscar Wilde Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier décorations de NoëlL Bibliothèque Oscar Wilde, 18 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 décembre 2021

de 10h30 à 11h30

gratuit

Moment de partage à la bibliothèque Armés de vos plus beaux stylos et feutres de couleur venez réaliser des décorations de Noël tout en vous amusant. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe Paris 75020

3bis : Saint-Fargeau (363m) 11 : Télégraphe (382m)

Contact :Bibliothèque Oscar Wilde 0143668429 bibliothequeoscar.wilde@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-oscar-wilde-1754 https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://twitter.com/BibOscarWilde0143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr

