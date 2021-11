Atelier décorations de Noël SoFAB, 17 novembre 2021, Biot.

Atelier décorations de Noël

SoFAB, le mercredi 17 novembre à 14:00

SoFAB a le plaisir de vous proposer un atelier pour grands et petits: venez réalisez vos décorations de Noël le 17/11/2021 de 14h à 16h ! Un FabLab est un lieu magique, où vos idées prennent vie. Et pour Noël, quoi de mieux que de réaliser vous même vos décorations. A l’aide de notre machine à dessiner sur les oeufs (et qui fonctionne aussi pour les boules de Noël ! ) et de la découpe laser, fabriquez de quoi embellir votre sapin. Attention, cet atelier est ouvert aux enfants à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte. Inscription via ce lien: [[https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-de-noel-mercredi-17-novembre-2021-198305516137](https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-de-noel-mercredi-17-novembre-2021-198305516137)](https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-de-noel-mercredi-17-novembre-2021-198305516137)

Sur inscription, tarif de 20€

SoFAB 930 route des Colles 06410 Biot Biot Saint-Philippe Alpes-Maritimes



