Atelier "Décorations de Noël" 2021-12-23 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-23 16:00:00 16:00:00
Martainville-Épreville Seine-Maritime

Martainville-Épreville Seine-Maritime Martainville-Épreville Etoiles, boules, pommes de pin, autant de décorations présentes sur la table des Noël d’antan. Venez réaliser votre décoration de table pour le Réveillon. Atelier encadré par un médiateur culturel du Département.

Pour les 4-6 ans et les 7-12 ans. Etoiles, boules, pommes de pin, autant de décorations présentes sur la table des Noël d’antan. Venez réaliser votre décoration de table pour le Réveillon. Atelier encadré par un médiateur culturel du Département.

chateaudemartainville@seinemaritime.fr +33 2 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr/

