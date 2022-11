Atelier : Décoration de pâtisserie

Atelier : Décoration de pâtisserie, 26 novembre 2022, . Atelier : Décoration de pâtisserie



2022-11-26 – 2022-11-26 [NOEL EN OUTRE FORET] La boulangerie-pâtisserie Saint-Honoré vous invite à décorer de délicieuses gourmandises. [NOEL EN OUTRE FORET] La boulangerie-pâtisserie Saint-Honoré vous invite à décorer de délicieuses gourmandises. dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville