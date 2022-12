Atelier – Décoration de Noël en vannerie de papier Baons-le-Comte Baons-le-Comte Catégories d’évènement: Baons-le-Comte

Seine-Maritime

Atelier – Décoration de Noël en vannerie de papier Baons-le-Comte, 17 décembre 2022, Baons-le-Comte. Atelier – Décoration de Noël en vannerie de papier

20 Rue du Meniltat La Paysagerie en Caux Baons-le-Comte Seine-Maritime La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat

2022-12-17 – 2022-12-17

La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat

Baons-le-Comte

Seine-Maritime Baons-le-Comte Dans une ambiance créative et conviviale, expérimentez la technique de la vannerie de papier en fabriquant votre ange, sapin ou étoile de Noël. Ceux-ci pourront ensuite être suspendus dans le sapin ou utilisés en guirlande, déco de table, marque-place… Plein de possibilités s’offrent à vous. Pour une déco personnalisée (et des déchets valorisés, puisqu’une nouvelle vie est donnée au papier destiné à être jeté). Dans une ambiance créative et conviviale, expérimentez la technique de la vannerie de papier en fabriquant votre ange, sapin ou étoile de Noël. Ceux-ci pourront ensuite être suspendus dans le sapin ou utilisés en guirlande, déco de table, marque-place… Plein de possibilités s’offrent à vous. Pour une déco personnalisée (et des déchets valorisés, puisqu’une nouvelle vie est donnée au papier destiné à être jeté). +33 6 75 30 15 96 La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Baons-le-Comte, Seine-Maritime Autres Lieu Baons-le-Comte Adresse Baons-le-Comte Seine-Maritime La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Ville Baons-le-Comte lieuville La Paysagerie en Caux 20 Rue du Meniltat Baons-le-Comte Departement Seine-Maritime

Atelier – Décoration de Noël en vannerie de papier Baons-le-Comte 2022-12-17 was last modified: by Atelier – Décoration de Noël en vannerie de papier Baons-le-Comte Baons-le-Comte 17 décembre 2022 20 Rue du Meniltat La Paysagerie en Caux Baons-le-Comte Seine-Maritime Baons-le-Comte seine-maritime

Baons-le-Comte Seine-Maritime