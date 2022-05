Atelier : Décoration de Noël avec des objets de récupération, 21 décembre 2022, .

Atelier : Décoration de Noël avec des objets de récupération

2022-12-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-21 16:00:00 16:00:00

Un Noël écologique c’est avant tout un état d’esprit : la recherche de tout ce qui peut être utilisé et recyclé pour fabriquer du neuf, du beau avec de l’ancien. Lors de ces ateliers, venez découvrir les trucs et astuces pour agrémenter votre sapin, votre maison ou votre table du réveillon en mode récup, une décoration de Noël accessible et peu coûteuse.

Le mercredi 21 décembre de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier.

Un Noël écologique c’est avant tout un état d’esprit : la recherche de tout ce qui peut être utilisé et recyclé pour fabriquer du neuf, du beau avec de l’ancien. Lors de ces ateliers, venez découvrir les trucs et astuces pour agrémenter votre sapin,…

Un Noël écologique c’est avant tout un état d’esprit : la recherche de tout ce qui peut être utilisé et recyclé pour fabriquer du neuf, du beau avec de l’ancien. Lors de ces ateliers, venez découvrir les trucs et astuces pour agrémenter votre sapin, votre maison ou votre table du réveillon en mode récup, une décoration de Noël accessible et peu coûteuse.

Le mercredi 21 décembre de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier.

dernière mise à jour : 2022-05-11 par