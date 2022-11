Atelier décoration de Noël Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

Atelier décoration de Noël Audenge, 26 novembre 2022, Audenge. Atelier décoration de Noël

Ancien foyer du Club des Aînés Audenge Gironde

2022-11-26

Gironde Audenge Apprenez à créer vos propres décorations !

L’association Le P’tit Atelier vous propose un atelier pour créer vos propres décorations de Noël le samedi 26 novembre, les samedis 3 et 10 décembre.

Ouvert à tous !

Sur réservation au 06 42 38 09 19

Audenge

