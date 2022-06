ATELIER DÉCORATION DE NOËL AU JARDIN CAMIFOLIA, 30 novembre 2022, .

ATELIER DÉCORATION DE NOËL AU JARDIN CAMIFOLIA

2022-11-30 – 2022-11-30

8.5 9.5 EUR Noël approche ! Et pourquoi ne pas s’initier à la confection de nos décorations cette année ? Allons faire un tour dans le jardin et récolter les éléments naturels qui apporteront couleur et ambiance chaleureuse dans nos maisons ! Repartez avec vos créations.

Sur réservation – Animation à partir de 6 ans

Noël approche ! Initiez-vous en famille à la confection de vos décorations avec la nature !

