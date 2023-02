Atelier décoration de masques – 8 et 15 février 2023 Esprels Catégories d’Évènement: Esprels

Haute-Saone La médiathèque d’Esprels propose une animation décoration de masques pour vos enfants le 8 et le 15 février de 15h à 17h.

Informations et réservations par mail à mediatheque.esprels@orange.fr ou par téléphone au 03 84 20 51 89 mediatheque.esprels@orange.fr +33 3 84 20 51 89 Esprels

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

