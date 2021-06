Champagney Champagney Champagney, Haute-Saône ATELIER « DECOR EN ACCORDEON » Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

ATELIER « DECOR EN ACCORDEON » Champagney, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Champagney. ATELIER « DECOR EN ACCORDEON » 2021-07-28 15:00:00 – 2021-07-28 17:00:00 BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 24 Grande rue

Champagney Haute-Saône Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités durant la période estivale.

La médiathèque de Champagney vous propose de réaliser, le temps d’une après-midi, un décor en accordéon. A partir de 6 ans, tout public à 15h à Champagney. Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités durant la période estivale.

