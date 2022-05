Atelier d’écologie profonde – Le Travail Qui Relie Échay, 26 mai 2022, Échay.

Atelier d’écologie profonde – Le Travail Qui Relie Échay

2022-05-26 – 2022-05-29

Échay Doubs Échay

220 320 EUR Le Travail Qui Relie est un puissant processus collectif créé par l’activiste américaine Joanna Macy, pionnière en écopsychologie, pour célébrer la Terre, accueillir nos peines liées à la destruction en cours du vivant, dans l’intention d’agir pour soutenir la vie. Il a été expérimenté par des milliers de personnes à travers le monde depuis plus de 30 ans.

Le TQR vise à permettre notre mise en mouvement pour s’engager dans le Changement de Cap. Ce changement implique le passage d’une économie, d’une politique fondée sur la croissance industrielle et l’exploitation des ressources du vivant, vouée à l’échec, à une société de soutien du vivant, engagée dans la guérison de notre monde.

Le TQR repose sur l’écologie profonde, la théorie des systèmes et le Bouddhisme engagé. Sa pratique inclut des méditations de groupe, des rituels, des conversations à deux, des temps en nature, de la danse, des chants.

Il vise à aider chacun de nous à prendre part à ce Changement de Cap. Sa valeur ne réside pas tant dans des diagnostics ou des prescriptions idéologiques que dans l’éveil de notre volonté.… Il s’appuie sur cette aspiration et nous aide à retrouver le courage, l’implication et la solidarité nécessaires pour changer nos vies et passer à l’action pour prendre soin de la planète.

