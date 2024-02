Atelier d’éco-vannerie Maraye-en-Othe, lundi 12 février 2024.

Atelier d’éco-vannerie Maraye-en-Othe Aube

Lundi 12 février MARAYE EN OTHE Atelier d’éco-vannerie au Nid de créateurs. Animé par Adeline, artisan, l’éco-vannerie by Adèle Soline. De 9h30 à 11h30 Réalisation d’un cœur. Venez recycler des prospectus en leur donnant une nouvelle vie. Nous réaliserons un cœur en vannerie de papier. Un cadeau idéal pour ton/ta valentin.e fan.e de recyclage et d’écologie ! Atelier ouvert aux enfants à partir de 8 ans. Repartez avec votre création et offrez-là à la personne que vous aimez le plus ! Tarif adhérent 20 €. Tarif non adhérent 25 €.

8 personnes maximum. Inscriptions +33(0)6 18 77 27 18 niddecreateurs@yahoo.com Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 09:30:00

fin : 2024-02-12 11:30:00

Rue du Pressoir

Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est niddecreateurs@yahoo.com

L’événement Atelier d’éco-vannerie Maraye-en-Othe a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance