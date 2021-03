Paris La Maison du Zéro déchet Paris Atelier d’éco-théâtre pré ados 8-11 ans La Maison du Zéro déchet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le samedi 27 mars 2021

de 14h à 15h30

gratuit

Un atelier de théâtre autour du zéro déchet, pour repenser collectivement notre rapport à la consommation et à notre planète de manière créative. LE PRINCIPE Un atelier de théâtre autour du zéro déchet, pour repenser collectivement notre rapport à la consommation et à notre planète de manière créative. Au tout début, il y a cet objet : petit ou moyen, du coloré au plus gris, rugueux ou bien tout doux, peut-être cassé. Cet objet que vous aviez dans la main ce jour-là, quand vous avez ouvert le couvercle de la poubelle, vous rappelant peut-être quelques instants de joie avec lui. Cet objet… que vous avez finalement sauvé ! A partir de lui, nous allons improviser pour créer des histoires et des rencontres. LE PROGRAMME Pendant cet atelier de théâtre d’une heure et demie, vous allez accompagner 2 comédiens : Découvrir un moyen artistique de réutiliser ses déchets

Interroger vos habitudes de consommation

Développer votre imagination et vos sens

Créer individuellement et collectivement

Questionner les relations entre le monde vivant et celui des objets inanimés

Inscriptions La semaine précédant l'atelier, gardez de côté un objet que vous avez voulu jeter. Il sera la base de nos exercices d'éco-théâtre ! Pour toute question, vous pouvez contacter la Maison du Zéro Déchet ou la Compagnie Arborescent.e.s.

