Ouverture de l’atelier déco d’Isabelle Atelier déco d’Isabelle, 29 mars 2023, Meaux. Ouverture de l’atelier déco d’Isabelle 29 mars – 1 avril Atelier déco d’Isabelle Ateliers découvertes prévus samedi et dimanche : fabrication d’un abat-jour conique ou cylindrique ( matériel compris ).

Programmation jeune public : fabrication d’une guirlande lumineuse avec des petits abat-jour.

Démonstrations de montages d’abat-jour cylindriques ou coniques.

Démonstrations de fabrication d’abat-jour « coutures «

Démonstrations d’encadrement et de cartonnage : fabrication de petits carnets reliés.

Démonstrations de patines de meubles, relooking de meubles ou petits objets de toutes matières. Ouverture le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Atelier déco d'Isabelle 5 bis rue Bossuet 77100 Meaux

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T13:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00 abat-jour atelier abat-jour dalale-photography.fr

Atelier déco d'Isabelle Adresse 5 bis rue Bossuet 77100 Meaux Ville Meaux

