Atelier déco de Pâques Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Atelier déco de Pâques Salies-de-Béarn, 9 avril 2022, Salies-de-Béarn. Atelier déco de Pâques Créativ’y Thé 10 Rue Elysée Coustére Salies-de-Béarn

2022-04-09 15:00:00 – 2022-04-09 16:30:00 Créativ’y Thé 10 Rue Elysée Coustére

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Créativ’Y Thé propose un atelier déco de Pâques avec Patricia.

En manque d’inspiration pour Pâques ? Envie d’agiter vos petits doigts sur un projet simple et gratifiant ? Cet atelier est pour vous. Venez décorer des petits sujets en bois : lapin, oeufs de Pâques.

Créativ’y Thé 10 Rue Elysée Coustére Salies-de-Béarn

