Et si les fêtes de fin d’année devenaient une occasion d’apprendre à créer à partir du végétal ? Avec Chantal Detry, Créatrice de Nature, fabriquez un décor de table festif et naturel, dans une véritable démarche zéro déchet. Les matériaux sont glanés dans le jardin, en forêt ou en recyclerie. L’association J’ai descendu dans mon jardin œuvre pour : Sensibiliser au respect de l’environnement Découvrir le monde vivant de la nature Susciter la créativité responsable pour la planète La plupart des matériaux sont fournis, ramenez un chiffon + un sécateur par personne. Chaque participant repart avec un chemin de table.

Voir https://lesjardinsdelavoieromaine.com/la-roseraie-de-morailles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T16:00:00 2021-11-30T18:00:00

