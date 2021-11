Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier, Haute-Saône Atelier « Déco de Noël en 3D » Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Catégories d’évènement: Frahier-et-Chatebier

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône Frahier-et-Chatebier Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités pour cette fin d’année 2021.

La Médiathèque de Frahier et Chatebier vous propose de fabriquer des décorations de Noël en 3D. Cet atelier est ouvert pour les enfants de 6 à 10 ans, animé par Stéphanie Maltempi à partir de 15h30 à 17h. bibli.frahier@ccrc70.fr +33 3 84 54 37 29 https://www.facebook.com/MediathequesRahinCherimont/ Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités pour cette fin d’année 2021.

