Atelier déco de Noël

Atelier déco de Noël, 7 décembre 2022, . Atelier déco de Noël

2022-12-07 – 2022-12-07 La bibliothèque d’Auffay vous aide à préparer les fêtes avec un atelier déco de noël suivi d’un goûter ! Inscriptions auprès de la bibliothèque. La bibliothèque d’Auffay vous aide à préparer les fêtes avec un atelier déco de noël suivi d’un goûter ! Inscriptions auprès de la bibliothèque. La bibliothèque d’Auffay vous aide à préparer les fêtes avec un atelier déco de noël suivi d’un goûter ! Inscriptions auprès de la bibliothèque. dernière mise à jour : 2022-01-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville