Atelier d’échanges collectif Nay, 27 septembre 2021, Nay. Atelier d’échanges collectif 2021-09-27 – 2021-09-27 Espace de vie sociale Chemin des Coteaux

Nay Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre du Contrat Local de Santé et d’Octobre Rose, l’Espace de Vie sociale en partenariat avec la Ligue contre le cancer 64 propose des temps d’échanges collectifs sur le dépistage et les facteurs de risque du cancer du sein. Inscription obligatoire. Dans le cadre du Contrat Local de Santé et d’Octobre Rose, l’Espace de Vie sociale en partenariat avec la Ligue contre le cancer 64 propose des temps d’échanges collectifs sur le dépistage et les facteurs de risque du cancer du sein. Inscription obligatoire. +33 5 59 61 11 82 Dans le cadre du Contrat Local de Santé et d’Octobre Rose, l’Espace de Vie sociale en partenariat avec la Ligue contre le cancer 64 propose des temps d’échanges collectifs sur le dépistage et les facteurs de risque du cancer du sein. Inscription obligatoire. evs nay dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Espace de vie sociale Chemin des Coteaux Ville Nay lieuville 43.18233#-0.26327