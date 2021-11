Cenon Le Pixel Relais Numérique Cenon, Gironde Atelier débutant Le Pixel Relais Numérique Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Atelier débutant Le Pixel Relais Numérique, 16 novembre 2021, Cenon. Atelier débutant

du mardi 16 novembre au vendredi 14 janvier 2022 à Le Pixel Relais Numérique

Vous souhaitez apprendre à utiliser l’outil et vous n’avez aucune connaissance ou très peu. Ces ateliers vous permettent de découvrir les bases de l’informatique, de la bureautique et d’Internet. **Ateliers du mardi et jeudi**

Gratuit

Je découvre les bases de l’informatique Le Pixel Relais Numérique 11 rue du 8 mai 1945 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T14:30:00 2021-11-16T16:00:00;2021-11-18T14:30:00 2021-11-18T16:00:00;2021-11-23T14:30:00 2021-11-23T16:00:00;2021-11-25T14:30:00 2021-11-25T16:00:00;2021-11-30T14:30:00 2021-11-30T16:00:00;2021-12-02T14:30:00 2021-12-02T16:00:00;2021-12-07T14:30:00 2021-12-07T16:00:00;2021-12-09T14:30:00 2021-12-09T16:00:00;2021-12-14T14:30:00 2021-12-14T16:00:00;2021-12-16T14:30:00 2021-12-16T16:00:00;2022-01-07T14:30:00 2022-01-07T16:00:00;2022-01-14T14:30:00 2022-01-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Le Pixel Relais Numérique Adresse 11 rue du 8 mai 1945 33150 Cenon Ville Cenon lieuville Le Pixel Relais Numérique Cenon