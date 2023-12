Atelier : Débusquez les Infox en astronomie Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier : Débusquez les Infox en astronomie Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le samedi 27 janvier 2024

de 15h00 à 17h30

.Public enfants. A partir de 9 ans. gratuit Dès 9 ans Sur inscription Glissez-vous dans la peau d’un journaliste scientifique et débusquez les fausses informations, avant que le dernier magazine de Ciel&monospace ne parte à l’impression ! À quelques heures du bouclage, plusieurs articles du numéro doivent être trouvés et remplacés d’urgence, ce sont de fausses informations ! Le réseau social Weezer* sera là pour vous aider, mais attention, les fausses informations s’y glissent parfois… Une

animation présentée par l’Association

Française d’Astronomie (AFA). *Weezer : imitation de

Twitter, en réseau fermé. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/

AFA Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu Bibliothèque Goutte d'Or Adresse 2-4 rue Fleury Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Goutte d'Or Paris latitude longitude 48.8844630023858,2.35414199640701

Bibliothèque Goutte d'Or Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/