Plougasnou Atelier débrouille: faire sa trousse de 1er secours

Plougasnou

Atelier débrouille: faire sa trousse de 1er secours Plougasnou, 27 octobre 2021

2021-10-27 18:00:00 – 2021-10-27 20:30:00

Plougasnou Finistère Tout le long de l’année, Projet-Echange-Développement de Plougasnou, vous propose des ateliers pour apprendre à faire soi-même !

Voici le 1er : “Faire sa trousse de 1er secours”.

Sabrina Kriel du “Kabaret des simples”, vous guidera vers les plantes à avoir chez soi. 10 places, Inscription : contact@projets-echanges-develeppement.net

Atelier le 27 octobre 2021 de 18h à 20h30 Plougasnou

dernière mise à jour : 2021-10-19 par

