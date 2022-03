Atelier Débat : Y-a-t-il encore des métiers genrés ? 2022, une évolution ? Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Atelier Débat : Y-a-t-il encore des métiers genrés ? 2022, une évolution ? Belfort, 7 mars 2022, Belfort. Atelier Débat : Y-a-t-il encore des métiers genrés ? 2022, une évolution ? Maison de Quartier Oïkos Jacques-Brel 1 Rue Maryse Bastié Belfort

2022-03-07 09:30:00 – 2022-03-07 Maison de Quartier Oïkos Jacques-Brel 1 Rue Maryse Bastié

Belfort Territoire-de-Belfort À partir d’une enquête réalisée par des Belfortaines, y-a-il encore des métiers genrés aujourd’hui ? Des métiers pour qui ? Inscription : 07 70 27 61 10 ou 03 63 69 00 98 accueil.mqjb@gmail.com +33 3 63 69 00 98 À partir d’une enquête réalisée par des Belfortaines, y-a-il encore des métiers genrés aujourd’hui ? Des métiers pour qui ? Inscription : 07 70 27 61 10 ou 03 63 69 00 98 Maison de Quartier Oïkos Jacques-Brel 1 Rue Maryse Bastié Belfort

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Maison de Quartier Oïkos Jacques-Brel 1 Rue Maryse Bastié Ville Belfort lieuville Maison de Quartier Oïkos Jacques-Brel 1 Rue Maryse Bastié Belfort Departement Territoire-de-Belfort

Belfort Belfort Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

Atelier Débat : Y-a-t-il encore des métiers genrés ? 2022, une évolution ? Belfort 2022-03-07 was last modified: by Atelier Débat : Y-a-t-il encore des métiers genrés ? 2022, une évolution ? Belfort Belfort 7 mars 2022 Belfort Territoire de Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort