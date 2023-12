Atelier débat télé Association Demain Nos Enfants Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier débat télé Association Demain Nos Enfants Paris, 18 décembre 2023, Paris. Le lundi 18 décembre 2023

de 18h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 25 ans. gratuit

Théâtre Forum et Éducation aux Médias intitulé « Le débat télé dont vous êtes l’invité.e » Un atelier ludique sous forme de saynète théâtrale

reconstituant un débat télévisé sur le thème de la

croissance / décroissance dans lequel les participant.e.s

pourront intervenir sur le plateau, interpeller les invités et

apporter leurs opinions, témoignages et solutions

d’avenir! Association Demain Nos Enfants 176 rue Pelleport 75020 Paris Contact : contact@demainnosenfants.org https://www.facebook.com/events/862309338957464 https://www.facebook.com/events/862309338957464

Association Demain Nos Enfants 176 rue Pelleport 75020 Paris

