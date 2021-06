Atelier Débat : simplifier sa maison Vitré, 24 juin 2021-24 juin 2021, Vitré.

Atelier Débat : simplifier sa maison 2021-06-24 – 2021-06-24 Maison Quartier de Maison Rougre 2 Allée du Mail

Vitré Ille-et-Vilaine

C’est bientôt les vacances et vous ne savez plus par quel bout prendre les choses dans votre logement ? Avec la participation de Artizanne, le centre social de Vitré vous propose un voyage au cœur de vos maisons lors d’un atelier débat le jeudi 24 juin de 20h à 22h à la Maison de Quartier de Maison Rouge, afin de trouver de nouvelles astuces pour simplifier votre environnement et trouver plus de sérénité au quotidien ! Inscription et renseignements auprès de Marion Dahan du Centre Social de Vitré au 02 99 75 04 60 ou par mail : marion.dahan@centresocialdevitre.fr

+33 2 99 75 04 60

C’est bientôt les vacances et vous ne savez plus par quel bout prendre les choses dans votre logement ? Avec la participation de Artizanne, le centre social de Vitré vous propose un voyage au cœur de vos maisons lors d’un atelier débat le jeudi 24 juin de 20h à 22h à la Maison de Quartier de Maison Rouge, afin de trouver de nouvelles astuces pour simplifier votre environnement et trouver plus de sérénité au quotidien ! Inscription et renseignements auprès de Marion Dahan du Centre Social de Vitré au 02 99 75 04 60 ou par mail : marion.dahan@centresocialdevitre.fr