Atelier-débat « Quel humain pour demain ? » En VISIO Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Atelier-débat « Quel humain pour demain ? » En VISIO, 27 janvier 2022, Orsay. Atelier-débat « Quel humain pour demain ? »

En VISIO, le jeudi 27 janvier à 16:00

Atelier en visio, en direct de CentraleSupélec, animé par Mahaut de Logivière (Centrale Supélec), Gaëlle Guyot-Rouge (IUT Orsay, Université Paris-Saclay), Virginie Albe (ENS Paris-Saclay). Le concept de « transition » a acquis une place importante actuellement, qu’il porte sur l’humain au sein des trans/posthumanismes, ou sur les nombreux défis écologiques auxquels nos sociétés sont confrontées. Transhumanisme(s), transitions énergétiques ou numériques soulèvent de nombreuses interrogations et questionnent le ou les futurs souhaitables. Pour mieux cerner ou appréhender la place et la nature de l’humain de demain, nous proposons un atelier-débat à partir d’ouvrages et de certaines illustrations. Les questions élaborées au cours de l’atelier-débat pourront être présentées et discutées lors de la controverse publique qui aura lieu à la mi-mars 2022 à l’ENS Paris-Saclay. Lien pour l’atelier : [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NDgxYWY3M2YtYTE5ZS00MjIwLWI0YWYtMDJkNDQ4OTdhYTdk%40thread.v2/0?context={« Tid »%3A »61f3e3b8-9b52-433a-a4eb-c67334ce54d5″%2C »Oid »%3A »a62a2863-98ca-47cb-a0be-ba522ccf7367 »}](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NDgxYWY3M2YtYTE5ZS00MjIwLWI0YWYtMDJkNDQ4OTdhYTdk%40thread.v2/0?context={« Tid »%3A »61f3e3b8-9b52-433a-a4eb-c67334ce54d5″%2C »Oid »%3A »a62a2863-98ca-47cb-a0be-ba522ccf7367 »}) Réflexions autour du transhumanisme En VISIO Université Paris Saclay Orsay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T16:00:00 2022-01-27T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu En VISIO Adresse Université Paris Saclay Ville Orsay lieuville En VISIO Orsay Departement Essonne

En VISIO Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Atelier-débat « Quel humain pour demain ? » En VISIO 2022-01-27 was last modified: by Atelier-débat « Quel humain pour demain ? » En VISIO En VISIO 27 janvier 2022 En VISIO Orsay Orsay

Orsay Essonne