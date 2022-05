Atelier-débat – les jardins face au changement climatique Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot Condette Catégories d’évènement: Condette

**Animé par les ambassadeurs du Centre Ressource du Développement Durable – CERDD** Comment, à notre échelle, pouvons-nous participer à la lutte contre le changement climatique ? En quoi la biodiversité de nos jardins est-elle impactée par la sécheresse ? Pour faire face aux aléas climatiques, une nouvelle manière de jardiner s’impose. La conception du jardin et le choix des plantes nous invitent à réfléchir au bon usage de l’eau. Plus encore, c’est la bonne maîtrise des ressources et la gestion écologique du sol qui permettent d’obtenir un jardin résilient, plus résistant aux épisodes de canicules.

