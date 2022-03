Atelier débat Bibliotheque Charlotte Delbo Vigneux-sur-Seine Catégories d’évènement: Essonne

En privilégiant la discussion et la participation de toutes et tous et à partir d’extraits de films, l’association Ethnoart invite les participant.e.s à observer et à respecter les différences culturelles. Ne pas juger d’emblée, être à l’écoute des autres et prendre conscience que les connaissances transmises aident à mieux se connaitre soi-même voilà l’objectif de cet atelier.

Entrée libre sur inscription

autour de la diversité culturelle avec l’association Ethnoart Bibliotheque Charlotte Delbo 63 avenue Henri Barbusse, vigneux Vigneux-sur-Seine Essonne

