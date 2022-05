Atelier d’eau adulte – Les souffles de l’océan – Château du Rozel Le Rozel, 14 juin 2022, Le Rozel.

Atelier d’eau adulte – Les souffles de l’océan – Château du Rozel Le Rozel

2022-06-14 13:15:00 13:15:00 – 2022-06-14 15:15:00 15:15:00

Le Rozel Manche

Ateliers de création et de jeu avec l’eau, les fusions, les couleurs, les encres. Vous explorerez toutes les possibilités de mise en couleurs avec l’aquarelle, les crayons aquarellables, les crayons graphites aquarellables, les encres, les fusions, tout ce que vous pouvez utiliser et diluer avec l’eau. Maya Denize vous propose des sujets différents à chaque cours, des bases de dessin feront aussi partie des cours pour être à l’aise avec le croquis rapide et la mise en couleurs.. Créer librement, s’exprimer, se décontracter et s’amuser, faire honneur à l’eau.. Ateliers en salle pour les adultes.

+33 6 80 64 13 89 https://www.arts-etoiles.com/

dernière mise à jour : 2022-05-13 par