Atelier de yoga sur la prana, l'énergie vitale face à la mer

Atelier de yoga sur la prana, l’énergie vitale face à la mer

Montfarville 50760

2023-02-18 16:30:00 – 18:30:00

Montfarville

50760

Montfarville

Le prana, c’est comme notre mère, la vie coule en nous grâce à cette source de prana universelle qui maintient toute chose en vie.

Le plus important dans tous les exercices de Yoga, c’est la circulation de l’énergie vitale, que l’on nomme en Sanskrit le « Prana ».

Nous apprendrons lors de cet atelier à connaitre, maitriser, activer, orienter, concentrer le prana avec la respiration, de manière à purifier et fortifier notre corps énergétique (chakras et nadis) et de préparer efficacement l’esprit à la méditation.

Cette pratique permet de relâcher les blocages énergétiques et d’apaiser le corps physique et mental.

Baie du cap à Montfarville.

shivasurya@sfr.fr +33 7 81 53 53 78 https://naturomshantiyoga.com/

