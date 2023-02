Atelier de yoga pour relâcher les tensions et raideurs dans la nuque, les cervicales,le haut du dos Montfarville Montfarville Catégories d’Évènement: Manche

Manche Montfarville Atelier de yoga pour relâcher les tensions et raideurs dans la nuque, les cervicales, le haut du dos.

Face à la mer, baie du Cap.

Je constate que vous êtes très nombreux à avoir des tensions dans cette zone du corps, c’est un désagrément de plus en plus répandu, c’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’organiser ce stage.

C’est dans cette zone du corps que se décharge et se concentre une grande partie de notre stress.

shivasurya@sfr.fr +33 7 81 53 53 78

