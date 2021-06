Sixt-sur-Aff Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine, SIXT SUR AFF Atelier de yoga pour adulte Sixt-sur-Aff Sixt-sur-Aff Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

SIXT SUR AFF

Atelier de yoga pour adulte 2021-07-11 10:15:00 – 2021-07-11 Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière

Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine Sixt-sur-Aff Atelier bien être pour adulte à l’Atelier des mots

Yin Yoga : Animé par Anne Gaëlle Giraldés, samedi 21 août de 10h15 à 12h

Le Yin Yoga puise sa tradition dans l’école taoïste et propose un travail sur le corps énergétique , en stimulant les méridiens dans l’immobilité. La séance comprendra différentes postures au sol exclusivement, qui se réalisent dans un relâchement profond sur plusieurs minutes afin d’assouplir les tissus profonds. Etirements du nerf sciatique, des ligaments, des tendons, des fascias… En travaillant le lâcher-prise, sur le souffle, le corps s’assouplit de lui-même, en douceur et en profondeur. Cela engendre une meilleure circulation des énergies, une meilleure gestion des émotions. Serons utilisé des coussins pour permettre un relâchement total. Ouvert à tous (sauf avis médical contraire à la pratique du Yoga), débutant ou non, chacun fera à sa mesure les postures. Les moments de relaxation permettront d’optimiser les effets du Yoga et d’apporter un bien-être profond. Venez avec votre tapis et un plaid, en tenue confortable. Renseignement et réservation au 02.99.70.04.21 ou mail mediatheque@sixt-sur-aff.fr

Tarif : 15 € par atelier +33 2 99 70 01 88 Atelier bien être pour adulte à l’Atelier des mots

