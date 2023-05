Atelier de yoga en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier de yoga en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi, 21 juin 2023, Paris. Le mercredi 21 juin 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la journée mondiale du yoga et dans le cadre du Mois parisien du handicap, la bibliothèque vous propose un atelier d’initiation au yoga en Langue des Signes Française, en partenariat avec l’antenne Maya Angelou (Claje et Paris Anim’). Le yoga est une pratique complète accessible à tous.tes qui renforce et assouplit le corps. Il permet de relâcher les tensions et diminuer le stress. Au cours de cet atelier gratuit de 2h, nous pratiquerons ensemble des exercices de respiration (Pranayama), la salutation au soleil (Surya Namaskar) et des postures (Asanas). Grand.es débutant.es accepté.es ! En présence d’interprètes LSF/FR. mercredi 21 juin, 10h adultes sur inscription dès le 21 mai Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

bibliothèque Saint-Eloi yoga LSF/FR Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier de yoga en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi 2023-06-21 was last modified: by Atelier de yoga en Langue des Signes Française Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque Saint-Eloi 21 juin 2023 Bibliothèque Saint-Eloi Paris,Paris

Paris Paris