Atelier de Yoga du Son & Chant Dhrupad Connangles Connangles Catégories d’évènement: Connangles

Haute-Loire

Atelier de Yoga du Son & Chant Dhrupad Connangles, 15 mai 2022, Connangles. Atelier de Yoga du Son & Chant Dhrupad Centre de Yoga Fleur de Lotus 2, rue du Charron Connangles

2022-05-15 – 2022-05-15 Centre de Yoga Fleur de Lotus 2, rue du Charron

Connangles Haute-Loire Connangles EUR 90 90 Journée d’atelier avec Arnaud Didierjean – Chanteur – Professeur de chant Dhrupad & Yoga du son – Pédagogue de la voix… yogafleurdelotus@gmail.com +33 6 19 97 18 97 http://www.yogafleurdelotus.com/ Centre de Yoga Fleur de Lotus 2, rue du Charron Connangles

dernière mise à jour : 2021-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Connangles, Haute-Loire Autres Lieu Connangles Adresse Centre de Yoga Fleur de Lotus 2, rue du Charron Ville Connangles lieuville Centre de Yoga Fleur de Lotus 2, rue du Charron Connangles Departement Haute-Loire

Connangles Connangles Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/connangles/

Atelier de Yoga du Son & Chant Dhrupad Connangles 2022-05-15 was last modified: by Atelier de Yoga du Son & Chant Dhrupad Connangles Connangles 15 mai 2022 Connangles Haute-Loire

Connangles Haute-Loire