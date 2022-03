Atelier de Yoga autour de la digestion et du chakra du plexus solaire. Casteljaloux, 19 mars 2022, Casteljaloux.

Atelier de Yoga autour de la digestion et du chakra du plexus solaire. Maison du Roy 20 Place de Roy Casteljaloux

2022-03-19 09:30:00 – 2022-03-19 11:30:00 Maison du Roy 20 Place de Roy

Casteljaloux Lot-et-Garonne

EUR 20 Atelier ouvert à tous

➡️ Vous souhaitez réveiller votre énergie vitale, votre Prana et être booster mentalement

➡️ Vous souhaitez découvrir des postures qui aide au confort digestif

➡️ Vous avez envie de passer un moment pour vous, afin de vous détendre et relâcher les émotions que vous garder en vous.

➡️ vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le yoga, avec un accent sur la digestion et le chakra

Avoir terminé de déjeuner 2h avant (7h30 max) voir être à jeun si c’est dans votre pratique. Venez en tenue confortable, avec votre tapis et votre matériel de yoga si vous en avez (brique, coussins, couvertures, bolster, sangles, etc.)

Début de l’atelier à 9h30. Veuillez arriver 10 minutes avant.

Réservation ici :

https://almashala.yogaandme.online/share/class?id=263100&view=1

ou par téléphone au 0783188656 ( réservations et questions).

Atelier ouvert à tous

➡️ Vous souhaitez réveiller votre énergie vitale, votre Prana et être booster mentalement

➡️ Vous souhaitez découvrir des postures qui aide au confort digestif

➡️ Vous avez envie de passer un moment pour vous, afin de vous détendre et relâcher les émotions que vous garder en vous.

➡️ vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le yoga, avec un accent sur la digestion et le chakra

Avoir terminé de déjeuner 2h avant (7h30 max) voir être à jeun si c’est dans votre pratique. Venez en tenue confortable, avec votre tapis et votre matériel de yoga si vous en avez (brique, coussins, couvertures, bolster, sangles, etc.)

Début de l’atelier à 9h30. Veuillez arriver 10 minutes avant.

Réservation ici :

https://almashala.yogaandme.online/share/class?id=263100&view=1

ou par téléphone au 0783188656 ( réservations et questions).

+33 7 83 18 86 56

Atelier ouvert à tous

➡️ Vous souhaitez réveiller votre énergie vitale, votre Prana et être booster mentalement

➡️ Vous souhaitez découvrir des postures qui aide au confort digestif

➡️ Vous avez envie de passer un moment pour vous, afin de vous détendre et relâcher les émotions que vous garder en vous.

➡️ vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le yoga, avec un accent sur la digestion et le chakra

Avoir terminé de déjeuner 2h avant (7h30 max) voir être à jeun si c’est dans votre pratique. Venez en tenue confortable, avec votre tapis et votre matériel de yoga si vous en avez (brique, coussins, couvertures, bolster, sangles, etc.)

Début de l’atelier à 9h30. Veuillez arriver 10 minutes avant.

Réservation ici :

https://almashala.yogaandme.online/share/class?id=263100&view=1

ou par téléphone au 0783188656 ( réservations et questions).

Affiche OTCLG

Maison du Roy 20 Place de Roy Casteljaloux

dernière mise à jour : 2022-03-14 par