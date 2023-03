Porte Ouverte Atelier de Vitrail et Animation Atelier de Vitrail Lola Pradeilles Millau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau

Porte Ouverte Atelier de Vitrail et Animation Atelier de Vitrail Lola Pradeilles, 27 mars 2023, Millau. Porte Ouverte Atelier de Vitrail et Animation 27 mars – 2 avril Atelier de Vitrail Lola Pradeilles Durant les Journées Européennes des Métiers d’Arts, je propose l’ouverture de mon atelier au grand public, en proposant des cours de vitrail pour l’occasion ainsi que des démonstrations de peinture sur verre.

Le public visé concerne tous les âges, à partir de 8 ans pour les enfants. Programmation: Lundi au Mercredi Visite de l’atelier libre au public. Explication et présentation du métier de vitrailliste, démonstration de quelques techniques et un temps de production avec le public, entrée libre dans l’atelier. Samedi et Dimanche

Portes ouvertes de l’atelier à 10h avec démonstration du travail traditionnel au plomb le matin, et démonstration de peinture sur verre l’après midi, jusqu’à 18h. Possibilité d’avoir en même temps du public en atelier (sur réservation pour la participation aux ateliers). La visite et l’observation seront ouvertes à tous. Atelier de Vitrail Lola Pradeilles 39 rue droite Millau 12100 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lolapradeilles.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lola.prd.studio/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linkedin.com/in/lola-pradeilles-382097186/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lolapradeillesatelierdevitrail »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646450810 »}, {« type »: « email », « value »: « lola.pradeilles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 vitrail peinture sur verre lolapradeilles

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Autres Lieu Atelier de Vitrail Lola Pradeilles Adresse 39 rue droite Ville Millau Departement Aveyron Lieu Ville Atelier de Vitrail Lola Pradeilles Millau

Atelier de Vitrail Lola Pradeilles Millau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millau/

Porte Ouverte Atelier de Vitrail et Animation Atelier de Vitrail Lola Pradeilles 2023-03-27 was last modified: by Porte Ouverte Atelier de Vitrail et Animation Atelier de Vitrail Lola Pradeilles Atelier de Vitrail Lola Pradeilles 27 mars 2023 Atelier de Vitrail Lola Pradeilles Millau Millau

Millau Aveyron