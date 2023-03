Journée porte ouverte Atelier de verre anvi Valserhône Catégories d’Évènement: Ain

Valserhône

Journée porte ouverte Atelier de verre anvi, 29 mars 2023, Valserhône. Journée porte ouverte 29 mars – 1 avril Atelier de verre anvi Anne DONZÉ et Vincent CHAGNON, artistes verriers, passionnés, partagent leurs savoir-faire pour créer des sculptures en verre. Leurs différentes expériences dans le monde de l’art contemporain leur ont permis d’accéder à une reconnaissance internationale. Plusieurs prix prestigieux les honorent, dont le prix l’Oeuvre de la Fondation Ateliers d’Art de France. EN 2018, ILS CRÉENT LA MARQUE « ATELIER DE VERRE ANVI » et investissent l’ancienne école de La Pierre à Valserhône (01) pour installer leur atelier et partager leur passion avec le public pour cette matière fascinante qu’est le verre. Plusieurs techniques sont mises en avant : LE VERRE SOUFFLÉ

LA PÂTE DE VERRE

LE VERRE AU CHALUMEAU

LA BIJOUTERIE

Venez les découvrir à l’occasion des JEMA ! Atelier de verre anvi 18 route des aubépins Valserhône 01200 Lancrans Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://atelierdeverreanvi.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00 demonstration verre (c) Gilles Leimdorfer

