Blondefontaine Haute-Saône Blondefontaine EUR 35 Le lieu des Loups organise un atelier de vannerie pour créer un support en tepee pour plantes le samedi 30 avril à 14h, à la salle des fêtes de Blondefontaine.

Durée : Environ 3h00

