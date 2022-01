Atelier de vannerie sauvage Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Atelier de vannerie sauvage

Ville de Villenave d'Ornon, le mercredi 23 novembre

14:00

Un atelier dans le cadre des RV durables de l’Agenda 21.. ——————————————————— ### Venez vous initier à la vannerie sauvage, une technique ancestrale… Vous ferez connaissance avec les principales essences et prendrez le temps de la conception d’un objet avec lequel repartir. **+ d’info : Pôle proximité, attractivité et ville durable**

Pour tous • Gratuit sur réservation

Animé par Cistude Nature Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon Gironde

2022-11-23T14:00:00 2022-11-23T16:00:00

