Atelier de vannerie : panière ronde Blondefontaine Blondefontaine Catégories d’évènement: 70500

Blondefontaine

Atelier de vannerie : panière ronde Blondefontaine, 18 juin 2022, Blondefontaine. Atelier de vannerie : panière ronde Blondefontaine

2022-06-18 – 2022-06-18

Blondefontaine 70500 Blondefontaine EUR 70 Le lieu des Loups organise un atelier de vannerie pour créer une panière ronde en osier brut

le samedi 9 juillet à 14h, à la salle des fêtes de Blondefontaine.

Durée : 1 journée

Tarif : 70€ / pers. lelieudesloups@gmail.com https://www.lelieudesloups.fr/ Le lieu des Loups organise un atelier de vannerie pour créer une panière ronde en osier brut

le samedi 9 juillet à 14h, à la salle des fêtes de Blondefontaine.

Durée : 1 journée

Tarif : 70€ / pers. Blondefontaine

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: 70500, Blondefontaine Autres Lieu Blondefontaine Adresse Ville Blondefontaine lieuville Blondefontaine Departement 70500

Blondefontaine Blondefontaine 70500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blondefontaine/

Atelier de vannerie : panière ronde Blondefontaine 2022-06-18 was last modified: by Atelier de vannerie : panière ronde Blondefontaine Blondefontaine 18 juin 2022 70500 Blondefontaine

Blondefontaine 70500