Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Atelier de vannerie osier créatif, à vous de faire votre panier à Villaines les Rochers Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Villaines-les-Rochers

Atelier de vannerie osier créatif, à vous de faire votre panier à Villaines les Rochers Villaines-les-Rochers, 1 septembre 2021, Villaines-les-Rochers. Atelier de vannerie osier créatif, à vous de faire votre panier à Villaines les Rochers 2021-09-01 – 2022-01-31

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire Villaines-les-Rochers 55 EUR 55 110 Chacun choisit son atelier, et emporte son panier, Ateliers techniques 55 euros la demi-journée (petit panier, boule ou goutte pour jardin suspendu, oiseau sur sa branche, petite mangeoire, corbeille…) prévoir une journée entière pour un plus grand panier, une grande mangeoire…

Possibilité de venir avec votre projet personnel, ou en petit groupe jusqu’à 5 personnes.

Réservation en ligne sur la date de votre choix.

https://lespaniersdhelene.com/ Chacun choisit son atelier, et emporte son panier, Ateliers techniques à la demi-journée (petit panier, boule ou goutte pour jardin suspendu, oiseau sur sa branche, petite mangeoire, corbeille…) prévoir une journée entière pour un plus grand panier, une grande mangeoire…Réservation en ligne. mhelenemetezeau@gmail.com +33 6 21 73 09 40 https://lespaniersdhelene.com/ Chacun choisit son atelier, et emporte son panier, Ateliers techniques 55 euros la demi-journée (petit panier, boule ou goutte pour jardin suspendu, oiseau sur sa branche, petite mangeoire, corbeille…) prévoir une journée entière pour un plus grand panier, une grande mangeoire…

Possibilité de venir avec votre projet personnel, ou en petit groupe jusqu’à 5 personnes.

Réservation en ligne sur la date de votre choix.

https://lespaniersdhelene.com/ M-H Métézeau dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Autres Lieu Villaines-les-Rochers Adresse Ville Villaines-les-Rochers lieuville 47.2238#0.49582